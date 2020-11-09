Противоречивые прогнозы: чего ждать от курса доллара через неделю

Аналитики не сходятся в оценках ситуации на валютном рынке

Доллар 9 ноября торгуется на межбанке у отметки в 28,15 гривни после того, как глава Национального банка отправился в США для встречи с руководством МВФ, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,7%.

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Прогнозы курса гривни, которые предоставили сайту "Сегодня" аналитики, остаются противоречивыми:

снижение курса доллара к гривне продолжится и через неделю курс на межбанке составит около 27,9 гривни , а в обменниках – 27,9/28,1 гривни, предполагает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб ;

, а в обменниках – 27,9/28,1 гривни, предполагает старший аналитик "Альпари" ; доллар стабилизируется на межбанке и будет предпринимать попытки к росту на фоне осторожных покупок в зоне 28,10-28,25 гривни за доллар, считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"На рынке складывается спекулятивная ситуация, при которой банки и обменные пункты, понимая ситуативное ослабление гривни, существенно расширили спред и держат цены продажи вблизи 28,40 гривни за доллар. Это говорит о несогласии рынка с текущими котировками на межбанке и ожиданиями их возврата к росту", – считает Шевчишин.

Напомним, эксперты уже назвалинесколько факторов, повлиявших на курс доллара в первую неделю ноября:

рост спроса на валюту на межбанке со стороны импортеров;

вялая реакция регулятора, позволившего курсу на межбанке вырасти до 28,47 грн/доллар.

удешевлению доллара способствовал и Минфин, удачно разместивший гривневые ОВГЗ на сумму почти 2 млрд грн.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко предположил, что Украина может получить средства от МВФ еще до конца этого года. Ведь из 10 десяти условий, необходимых для выделения транша, государство выполнило уже четыре. А еще два находятся на стадии завершения.

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