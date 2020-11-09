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В США решают судьбу транша МВФ для Украины

9 ноября, 11:09

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

На переговоры в Штаты отправился глава украинского Нацбанка

Судьба очередного транша МВФ для Украины решается в США. Туда с рабочим визитом отправился директор Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Он должен будет встретиться с руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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Ранее министр финансов Сергей Марченко предположил, что Украина может получить средства от МВФ еще до конца этого года. Ведь из 10 десяти условий, необходимых для выделения транша, государство выполнило уже четыре. А еще два находятся на стадии завершения.

Напомним, ранее мы разобрались, какие именно требования МВФ уже выполнила Украина.

В тренде
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А еще раньше МВФ рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физлиц только до 300 тысяч гривен, а не в три раза – до 600 тысяч гривен, как предлагали украинские власти.

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транш МВФ Кирилл Шевченко

Источник: Сегодня

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