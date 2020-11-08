Почему прыгал курс доллара и чего ждать на следующей неделе

На уходящей неделе курс доллара удивил дважды: сперва он быстро пошел вверх, достигнув двухлетнего максимума, затем так же быстро откатился. В итоге доллар за неделю подешевел на 6 копеек.

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Какой тренд ожидать к середине ноября, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Подорожание наличного доллара, начавшееся в последние рабочие дни октября, не остановилось и на выходные. За 31 октября и 1 ноября его средний курс укрепился 10 копеек в продаже (до 28,66 грн/доллар) и на 8 копеек в покупке (до 28,45 грн/доллар).

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Во вторник было уже соответственно 28,72 и 28,52, но со среды началось снижение. Дешевел доллар еще быстрее, чем дорожал, сперва на 10 копеек за день, затем еще на 26 копеек за два дня. В пятницу его можно было купить за 28,36 грн/доллар, а сдать за 28,09 грн/доллар.

Расширение спрэда (разницы между курсами продажи и покупки ) с 20 до 27 копеек говорило о том, что банки и обменники имеют достаточно валютного "кэша". И если будут покупать валюту у населения, то дешево.

Желающих обменять наличные гривни на "зелень" и наоборот, во вторник и среду стало заметно больше, но к пятнице их ряды поредели. Хотя покупать валюту надо, когда она дешевеет.

Курс Нацбанка всю неделю был ближе к курсу продажи наличного доллара, а в четверг даже превысил ее на 3 копейки – 28,51 грн/доллар. Но в пятницу гривня резко подешевела – сразу на 15 копеек, до 28,36 грн/доллар. На понедельник, 9 ноября, регулятор установил курс 28,14 грн/доллар, укрепив гривню сразу на 22 копейки.

Главные причины изменений

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Эксперты назвали несколько факторов, повлиявших на курс гривни в первую неделю ноября:

рост спроса на валюту на межбанке со стороны импортеров;

вялая реакция регулятора, позволившего курсу на межбанке вырасти до 28,47 грн/доллар.

удешевлению доллара способствовал и Минфин, удачно разместивший гривневые ОВГЗ на сумму почти 2 млрд грн.

И лишь после того, как с рынка ушли крупные покупатели, и курс пошел вниз,Нацбанк в течение двух дней выкупил около 60 млн долларов по цене 28,20 грн/доллар.

Такие разнонаправленные тренды дезориентировали покупателей и позволили финансовым спекулянтам расшатать курс больше обычного. Масла в огонь подлило и заявление министра финансов Сергея Марченко о том, что МВФ может потребовать досрочного возврата кредитов.

"В начале неделе наблюдалось ситуативное преобладание спроса над предложением со стороны крупных импортеров, что разогнало курс вверх. Когда они купили нужную сумму, спрос пошел вниз", – разъяснил Александр Охрименко.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов разделились.

Так Олег Пендзин прогнозирует с понедельника стабилизацию курса на нынешних значениях на день-два. Потом гривня снова начнет дешеветь.

"Регулятор продолжит постепенное плановое понижение курса до 29 грн/доллар с небольшими колебаниями", – говорит Олег Пендзин.

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Андрей Шевчишин видит два равновероятных варианта изменения курса к середине ноября: стабилизация на нынешнем уровне (для наличного доллара это 28,3-28,4 грн/доллар) либо постепенное ослабление грини до 28,5-28,6 грн/доллар.

"В ноябре сохраняются риски для продолжения ослабления гривни. Это растущий дефицит торгового баланса, дефицит госбюджета и поддержка экономики за счет эмиссии гривни. Плюс рекордные уровни заболеваний Covid-19 могут обрушить деловую активность", – резюмировал Андрей Шевишин.

А вот Александр Охрименко говорит, что безналичная гривня на следующей неделе продолжит укрепляться, так как предложение валюты сейчас превышает спрос, а крупных покупателей на межбанке не предвидится.

В итоге наличная гривня тоже может ревальвировать до 28,20 грн/доллар в продаже и даже ниже. То есть, откат более чем на 50 копеек.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему считают более надежным хранить сейчас сбережения в валюте, а не в гривне. Ибо весьма вероятны перспективы опускания курса в этом году в зону 29 грн/доллар и более.

Главная причина девальвации – нерезиденты продолжают выводить дивиденды и распродавать украинские ценные бумаги на фоне развития экономического кризиса, вызванного пандемией, и обвала на мировых финансовых рынках.

"Только за октябрь нерезиденты снизили объемы вложений в гривневые ОВГЗ на 4,9 млрд. грн. Еще ОВГЗ на сумму около 77 млрд грн могут быть выставлены на продажу. Сдерживать такое давление будет тяжело, учитывая слабость нашего экспорта", – разъяснил Андрей Шевчишин.

Украинцы покупают наличную валюту в банках и обменниках, а вот на китайцев она порой падает с неба! В прямом смысле слова. Подробнее смотрите в сюжете.

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