Продают за бесценок? Что происходит с долларом на черном рынке

Рассказываем, что происходит с долларом на черном рынке в пятницу, 3 июня

Доллар на черном рынке устремился вниз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украина переживает колебания то вверх, то вниз, но не выходит за диапазон 35-36 грн/долл.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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По состоянию на утро 3 июня средний курс продажи американской валюты составляет 35,6 грн/долл, а курс покупки – 35,3 грн/долл.

На диаграмме видно, что после небольшого роста доллар устремился вниз.

Доллар на черном рынке постепенно падает / Фото: скриншот

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Самый маленький курс продаж среди объявлений составляет 35,47 грн/долл, а самый высокий – 36 грн.

Война давит на гривну

Во время таких событий, как война, давление на национальную валюту всегда чрезвычайно сильное.

Однако, по словам советника руководителя Офиса президента, президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, оно может существенно снизиться, когда граждане, выехавшие за границу из-за войны, вернутся внутрь страны.

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"Сейчас много денег уходит из Украины на поддержку уехавших людей. То есть люди получают зарплату или имеют сбережения, но, к сожалению, из-за войны вынуждены тратить их в Европе, или в США, или в Лондоне", – сказал представитель ОП.

Дело в том, что раньше этот финансовый поток работал в совершенно другом русле. То есть, украинцы зарабатывали за границей и присылали средства домой, а сейчас наоборот, тратят их в других странах.

Помимо возвращения украинцев, хорошо на гривну повлияют разблокировка портов и соответственно возобновление экспорта товаров, от которых мы получим валютную выручку.

"Сегодня" раньше писали, что происходит в украинских обменниках и рассказывали, какой курс доллара выставили популярные украинские банковские учреждения.