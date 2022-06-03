Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 📆 100 днів війни 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Продають за безцінь? Що відбувається з доларом на чорному ринку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 червня, 10:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що відбувається з доларом на чорному ринку у п'ятницю, 3 червня
Долар на чорному ринку кинувся вниз
Долар на чорному ринку кинувся вниз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України переживає коливання то вгору то вниз, але не виходить за діапазон 35-36 грн/дол.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

Реклама

Станом на ранок 3 червня, середній курс продажу американської валюти становить 35,6 грн/дол, а курс купівлі – 35,3 грн/дол.

На діаграмі видно, що після невеликого зростання долар спрямувався вниз.

Долар на чорному ринку поступово падає
Долар на чорному ринку поступово падає / Фото: скріншот

Реклама

Найменший курс продажу серед оголошень становить 35,47 грн/дол, а найвищий – 36 грн.

Війна тисне на гривню

Під час таких подій, як війна, тиск на національну валюту завжди є надзвичайно сильним.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента, президента Київської школи економіки Тимофія Милованова, він може суттєво знизитись, коли громадяни, що виїхали за кордон через війну, повернуться всередину країни.

Реклама

"Зараз багато грошей йде з України на підтримку людей, які поїхали. Тобто люди отримують зарплату або мають заощадження, але, на жаль, через війну змушені витрачати їх в Європі, або в США, або в Лондоні", – сказав представник ОП.

Справа в тому, що раніше цей фінансовий потік працював у геть іншому руслі. Тобто українці заробляли за кордоном і надсилали кошти додому, а зараз навпаки, витрачають їх у інших країнах.

Крім повернення українців, гарно на гривню вплинуть розблокування портів і відповідно відновлення експорту товарів, від якого ми отримаємо валютну виручку.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається в українських обмінниках і розповідали, який курс долара виставили популярні українські банківські установи.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Ціна питання
Скільки коштує готовий бізнес?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30396.78

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1813.58

Litecoin (LTC)

64.06

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти