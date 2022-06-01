Война ударила по гривне – что давит на валюту сильнее всего

Рассказываем, какие факторы могут изменить валютную ситуацию в Украине и когда это произойдет

Во время войны гривня оказалась под давлением / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Давление на украинскую гривню снизится, когда граждане, выехавшие за границу из-за войны, вернутся внутрь страны.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире национального телемарафона.

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Он подчеркнул, что во время войны всегда наблюдается давление на валюту.

"Сейчас много денег уходит из Украины на поддержку уехавших людей. То есть люди получают зарплату или имеют сбережения, но, к сожалению, из-за войны вынуждены тратить их в Европе, или в США, или в Лондоне", – сказал представитель ОП.

По его словам, до войны финансовый поток шел в другом направлении, украинцы зарабатывали за границей и присылали деньги домой, а сейчас наоборот, тратят их в Европе.

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Кроме возвращения домой наших граждан, давление на национальную валюту может снизить разблокировка портов и соответственно возобновление экспорта товаров, с которого мы получим валютную выручку.

Что происходит на черном рынке валют?

В среду, 1 июня, курс американского доллара на черном рынке Украины существенно ослаб и почти сравнялся с курсом в легальных обменниках.

По состоянию на утро средний курс продажи американской валюты составляет 35,56 грн/долл., а средний курс покупки – 35,3 грн/долл.

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В то же время в легальных обменных пунктах средняя продажа составляет 35,50 грн/долл.

Ранее аналитик финансовых рынков Иван Угляница рассказал, что в Украине сейчас образовалось три разных курса доллара и ни один из них, даже курс черного рынка, не соответствует действительности.

"Ибо даже "черный" рынок – кэшевый, думаю, что он тоже далек от рыночного, поскольку на него тоже действуют те же ограничения, что и на большой рынок. И там тоже объемы упали в разы", – рассказал Угляница.

Каков реальный курс?

Более или менее рыночный курс доллара можно рассчитать, проанализировав степень падения экономики во время войны.

По мнению Угляницы, этот показатель колеблется около 55-60 грн/долл.

"Сегодня" ранее писали, когда Нацбанк будет готов отказаться от фиксированного курса доллара и где украинцам лучше покупать американскую валюту, чтобы сэкономить.