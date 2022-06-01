Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚽ Шотландия – Украина: онлайн
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Война ударила по гривне – что давит на валюту сильнее всего

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июня, 17:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие факторы могут изменить валютную ситуацию в Украине и когда это произойдет
Во время войны гривня оказалась под давлением
Во время войны гривня оказалась под давлением / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Давление на украинскую гривню снизится, когда граждане, выехавшие за границу из-за войны, вернутся внутрь страны.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире национального телемарафона.

Реклама

Он подчеркнул, что во время войны всегда наблюдается давление на валюту.

"Сейчас много денег уходит из Украины на поддержку уехавших людей. То есть люди получают зарплату или имеют сбережения, но, к сожалению, из-за войны вынуждены тратить их в Европе, или в США, или в Лондоне", – сказал представитель ОП.

По его словам, до войны финансовый поток шел в другом направлении, украинцы зарабатывали за границей и присылали деньги домой, а сейчас наоборот, тратят их в Европе.

Реклама

Кроме возвращения домой наших граждан, давление на национальную валюту может снизить разблокировка портов и соответственно возобновление экспорта товаров, с которого мы получим валютную выручку.

Что происходит на черном рынке валют?

В среду, 1 июня, курс американского доллара на черном рынке Украины существенно ослаб и почти сравнялся с курсом в легальных обменниках.

По состоянию на утро средний курс продажи американской валюты составляет 35,56 грн/долл., а средний курс покупки – 35,3 грн/долл.

Реклама

В то же время в легальных обменных пунктах средняя продажа составляет 35,50 грн/долл.

Ранее аналитик финансовых рынков Иван Угляница рассказал, что в Украине сейчас образовалось три разных курса доллара и ни один из них, даже курс черного рынка, не соответствует действительности.

"Ибо даже "черный" рынок – кэшевый, думаю, что он тоже далек от рыночного, поскольку на него тоже действуют те же ограничения, что и на большой рынок. И там тоже объемы упали в разы", – рассказал Угляница.

Каков реальный курс?

Более или менее рыночный курс доллара можно рассчитать, проанализировав степень падения экономики во время войны.

По мнению Угляницы, этот показатель колеблется около 55-60 грн/долл.

"Сегодня" ранее писали, когда Нацбанк будет готов отказаться от фиксированного курса доллара и где украинцам лучше покупать американскую валюту, чтобы сэкономить.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,34 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
40,97
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
50,99
54,99
42,09
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
56,99
41,38
-
50,00
55,00
39,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31129.88

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

1908.25

Litecoin (LTC)

66.98

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять