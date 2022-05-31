Курс далек от реальности? Сколько на самом деле стоит доллар в Украине

Эксперт рассказал, почему даже черный рынок не отражает реальную ситуацию с курсом валют

В Украине ни один из трех курсов доллара не отображает реальность / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине ни один из трех курсов гривни (официальный, черный рынок, банковский курс) не отражает реальную ситуацию.

Об этом заявил аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии UBR.ua.

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По его словам, даже завышенный курс на черном рынке далек от рыночного, потому что для него тоже действуют ограничения.

Реальный рыночный курс, по мнению аналитика, оценивается в 55-60 грн/долл.

"Потому что даже "черный" рынок – кешевый, думаю, что он тоже далек от рыночного, поскольку на него тоже действуют те же ограничения, что и на большой рынок. И там тоже объемы упали в разы", – рассказал Угляница.

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Эксперт подчеркнул, что сегодня в Украине можно начислить три курса гривни, но реальный курс можно оценить исходя из оценки падения экономики.

"60 грн/долл. Я так примерно в голове удерживаю. Сейчас реально половина экономики не работает, может, даже больше. Экспорта практически нет, импорт какой-то остался, который нельзя урезать: энергетический, продовольствие и прочее", – считает аналитик.

Что происходит с долларом на черном рынке?

На черном рынке стоимость американской валюты постепенно падает после недавнего всплеска.

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Средний курс продаж 31 мая на уровне 35,97 грн, а покупки – 35,71 грн.

Самый низкий курс продаж, который удалось найти среди объявлений, составляет 35,83 грн/долл, а самый высокий – 36,4 грн/долл.

Падение началось еще в пятницу, 27 мая, и до вторника, 31 числа, ускорилось.

"Сегодня" ранее писали, что будет с долларом до конца этой недели, и рассказывали, как Запад влияет на состояние и стоимость гривни.