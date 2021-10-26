На клиента ПриватБанка случайно "повесили" кредит – что произошло

Клиент ПриватБанка пожаловался на техническую ошибку из-за которой на него "повесили" кредит, которого он не брал

На клиента ПриватБанка “повесили” кредит из-за технической ошибки в системе / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент ПриватБанка обвинил финучреждение в том, что его якобы повесили кредит без его ведома.

Об этом клиент оставил отзыв на сайте Минфин.

Реклама

По словам мужчины, у него принципиальная позиция не брать кредитов и долг он увидел, когда зашел на сайт.

"Сегодня захожу на сайт, а там кредит на меня повесили. У меня принципиальное правило никогда не брать кредитов. Служба поддержки утверждает, что это из-за негативного баланса по счету ", – пишет пользователь.

Клиент банка считает, что это произошло из-за сбоя в системе ПриватБанка, который был за несколько дней до этого случая.

"Пару дней назад в банке произошел сбой, данный факт подтвердила их служба поддержки, она же уверяла, что % по кредитам не будет, что я могу дальше пользоваться счетом, у меня с него деньги не списали, а только зарезервировали. Несмотря на то, что я не пользовался данным счетом, уже пошли проценты. Получается та же беда – меня делают виновным в их ошибках", – пишет расстроенный мужчина.

Что ответили в ПриватБанке

Сотрудники банка отреагировали на отзыв и оставили свой комментарий, где объясняют ситуацию.

Реклама

По данным представителей банка, они создали заявку на возврат средств и рассмотрят ее согласно регламенту международных платежных систем.

"На карточке может образоваться минусовый баланс, если ранее производилась оплата на определенном сайте и на момент авторизации средств было достаточно для оплаты, но сайт сразу не подтвердил списание зарезервированной суммы, поэтому сумма была в доступном балансе и могла быть использована повторно клиентом", – пишет банк.

В ПриватБанке отмечают, что овердрафт в этом случае – вынужденная мера для корректной работы карточного счета.

Как будут работать банки в красной зоне

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники ПриватБанка и Ощадбанка рассказали, что для посещения отделения не нужно предъявлять никаких дополнительных документов, таких как сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

Реклама

Однако нужно не забывать о маску и соблюдение социальной дистанции в помещении.

Ранее мы писали, что ПриватБанк почти догнал свою прошлогоднюю прибыль и заработал за 2021 уже 21,2 млрд грн.

А также сообщали, что Ощадбанк эту прибыль сократил почти в 6 раз.