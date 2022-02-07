Подросткам начали выплачивать "тысячу Зеленского": как получить деньги в "Дії"

Услуга доступна уже с 7 февраля

Подростки уже получают свою тысячу гривен / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С сегодняшнего дня, 7 февраля 2022 года, подростки могут получить 1000 грн от государства по программе "єПідтримка".

Об этом информируют в Telegram-канале сервиса государственных услуг "Дія".

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Получить деньги смогут дети 14-18 лет, у которых в приложении есть "зеленый" сертификат и специальная банковская карта.

Как пользоваться услугой?

Откройте специальную банковскую карту для ребенка в банке. Установите приложение "Дія" на смартфоне. Авторизироваться в приложении. Нажать "Послуги" — "єПідтримка" — "Отримати допомогу".

На что можно потратить деньги?

Деньги можно потратить на товары или услуги бизнесов, наиболее пострадавших от пандемии:

кинотеатры;

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

театры;

концерты, музеи и выставочные залы;

книги;

образовательные курсы;

канцтовары;

газеты или журналы (печатная продукция).

Как получить деньги через ПриватБанк?

Оформить карту можно в мобильном приложении "Приват24". Для этого нужно:

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обновить приложение;

зайти во вкладку "Гаманець";

нажать меню "Додати" и выбрать карту "єПідтримка".

Для зачисления денег достаточно перейти по ссылке в приложение "Дія" и подать заявку на их выплату на карту ПриватБанка.

Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении ПриватБанка, имея идентификационный код и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Напомним, что украинские пенсионеры с 24 января получили возможность потратить "ковидную" тысячу на лекарства. Нововведения касается людей в возрасте от 60 лет.

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Раньше мы также пошагово рассказывали, как заказать лекарство онлайн с помощью "ковидной" тысячи или помочь с этим родственникам, знакомым.