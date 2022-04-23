Переполох на финансовом рынке: выдержат ли украинские банки нашествие агрессора

Пока финансовая система обеспечивает денежную поддержку бизнеса и граждан, но все может измениться

Что будет с банками во время и после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Банковская система уже адаптировалась к войне: несмотря на обстрелы и миллионы внутренне перемещенных лиц, она обеспечивает денежную поддержку бизнеса и граждан. В частности, и гарантирует расчеты беженцам за рубежом гривневыми пластиковыми картами, выпущенными украинскими банками. А пенсионные программы выполняют обязательства перед людьми, получающими выплаты на карту.

Сайт "Сегодня" расскажет вам, как банковская система сохраняет спокойствие и стоит ли волноваться простым украинцам.

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Заметим сразу, что валютные ограничения, установленные Национальным банком в первые дни войны, сработали. Финансовая система показала прочность, паника успокоилась, а деньги не ушли из банковской системы и работают дальше. Сейчас НБУ медленно ослабляет пояс. К примеру, недавно банкам разрешили продавать в обменниках валюту.

Краш-тест банковской системы

Как сообщает НБУ, банковская система с начала войны хорошо прошла "краш-тест" и остается стабильной.

"С начала войны ликвидность банковской системы выросла более чем на 50 млрд грн и сейчас превышает 200 млрд грн. Такой объем ликвидности позволяет банкам активно поддерживать операции своих клиентов в пределах имеющихся средств и предоставлять кредитную поддержку, важную для восстановления экономики", – отчитались в Нацбанке.

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Не отрицает это мнение и ассоциированный член CASE Евгений Дубогрыз. В комментарии "Сегодня" он рассказал, что у банков есть возможности кредитовать. Правда, есть и свои нюансы.

Спрос банков на рефинансирование стабилизировался. Он до сих пор выше, чем до 24 февраля. Паники, то есть: "берем деньги у НБУ за любую цену" у банков уже нет. Ликвидность возобновилась почти до уровня конца января-начала февраля: на уровне 150-160 млрд. Это тот ресурс, значительную часть которого банки могут направить на кредитование, – сказал он.

Число банковских вкладчиков растет

Остановился и отток депозитов населения. Он многих напугал в первые дни войны. На данный момент количество банковских вкладчиков растет. В частности, в спросе гривневые депозиты, ведь государство теперь гарантирует их стопроцентный возврат при признании банка неплатежеспособным. Действие этой законодательной нормы распространяется на банки, которые могут быть выведены с рынка после 13 апреля 2022 года.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут рассказала "Сегодня", почему возникла необходимость гарантировать вкладчикам полный возврат депозитов. По ее словам, решение о полном возмещении вкладов на период войны важно как для банковской системы в целом, так и для каждого украинца, вкладчика банка.

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В первую очередь это сигнал гражданам от государства: ситуация полностью контролируемая и прогнозируемая. Настолько, что мы сознательно идем на этот смелый шаг. Кстати, временное введение полных гарантий на вклады использовалось разными странами во время кризисов в международной практике – в Японии в 1997 году, затем в 2000 году в Турции и еще несколько раз во время кризиса 2008 года, — сказала Рекрут.

Поэтому это не какое-то украинское ноу-хау, а инструмент с доказанной на практике эффективностью, – добавила она.

Где будут брать деньги на возмещение во время войны?

Первоочередным источником, по словам Светланы Рекрут, являются и остаются средства самого Фонда гарантирования, у которого в свою очередь есть возможность обратиться за кредитами в Национальный банк или к правительству или получить безвозвратную финансовую помощь от правительства в случае необходимости.

Но пока подобные сценарии не рассматриваются. Сегодня весь банковский сектор работает на удержание стабильности системы, – говорит эксперт.

Введение временных полных гарантий на вклады поможет и дальше сохранять стабильность и устойчивость банковской системы. Через три месяца после прекращения или отмены действия военного состояния гарантированная сумма по вкладам зафиксируется и составит 600 000 грн.

ПриватБанк будет возмещать украинцам вклады из ликвидированных банков

19 апреля в ПриватБанке начали возмещать украинцам вклады из ликвидированных банков.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, выплаты осуществляют дистанционно, так что посещать финучреждения не нужно.

Деньги будут поступать из Фонда гарантирования вкладов. Все происходит онлайн.

ПриватБанк является первым банком-агентом, реализовавшим инициативу Фонда гарантирования вкладов по дистанционным выплатам гарантированного возмещения вкладчикам.

Услуга предоставляется клиентам ПриватБанка после идентификации. Для этого нужно обратиться к клиентской поддержке учреждения в чат-боте на сайте или в Приват24.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину банки пошли навстречу клиентам и ввели кредитные каникулы. Услуга предусматривала отсрочку выплат по телу кредитов с учетом сложной ситуации и отмены пени и штрафов.

Ранее мы рассказывали, что в украинских банках нашли миллиарды гривен российских и белорусских компаний.