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Обменять наличную гривню теперь можно еще в одной стране – как это сделать

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24 марта, 10:14
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Рассказываем, где украинцы могут обменять наличную гривню на местную валюту
Все больше банков позволяют обменивать наличную гривну
Все больше банков позволяют обменивать наличную гривну / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За рубежом украинские переселенцы столкнулись с проблемой обмена наличных денег. Не все обменные пункты хотят принимать гривню. Однако банки в некоторых странах создали условия, при которых украинцы теперь могут совершить такую операцию.

Теперь обменять наличную гривню можно и в Словакии. Об этом сообщает Независимая ассоциация банков Украины.

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Что нужно, чтобы получить услугу

В Словакии банк Tatra Banka разрешил обменивать наличную гривню.

Чтобы обменять деньги, украинцу нужны документы – паспорт гражданина Украины или заграничный. Обмен на евро можно совершить в размере до 250 евро на одного человека в день.

Такие услуги банк оказывает с понедельника по пятницу. Адрес отделения, которое уже может обменивать гривни, можно найти по ссылке.

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Какие еще страны позволяют обменивать наличную гривню

Мы уже писали, что банки в ряде стран разрешили такую финансовую операцию.

В частности, в Австрии это Raiffeisen bank и Erste Bank Oesterreich. В Румынии – Banca Comercială Română, Молдове – OTP Bank, а в Польше – PKO BP. Подробно о том, какие условия для обмена гривни в этих банках, читайте в материале "Сегодня".

Также мы рассказывали, какие государства выплачивают финансовую помощь украинцам, и где в Украине можно снять наличные деньги.

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