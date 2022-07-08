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НБУ изменил важные валютные правила – кого коснутся новые нормы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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8 июля, 16:51
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Рассказываем, зачем Национальный банк изменил правила для украинских предпринимателей
НБУ изменил правила для бизнеса
НБУ изменил правила для бизнеса / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 9 июля украинский бизнес сможет покупать валюту и переводить средства по операциям по импорту любой товарной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка

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Отмечается, что ограничения на покупку валюты будут сохраняться для импорта услуг, так же останутся и ограничения на трансграничные переводы.

Какие услуги может импортировать бизнес?

В НБУ отмечают, что предприниматели смогут импортировать только услуги входящие в перечень, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 7 июля 2022 г. № 761.

"По оценкам НБУ, ослабление ограничений для импорта продукции не создаст существенного дополнительного давления на валютный рынок. Ведь к началу июля перечень товаров критического импорта уже содержал около 90% импортируемых до войны товаров", – пишет пресс-служба.

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В Нацбанке уверены, что благодаря таким изменениям в стране улучшатся условия ведения предпринимательской деятельности, потому что украинские бизнесмены смогут покупать всю необходимую продукцию для производственного процесса.

В регуляторе рассказали, что такие изменения стали возможными после вступления 1 июля в силу восстанавливающего закона № 2325-IX пошлины и налоги на импорт товаров и услуг.

Что еще изменится?

Кроме того, с 9 июля расширяются сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней. Это поможет предпринимателям в условиях логистических проблем, вызванных войной.

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Ну и напоследок, НБУ объявил об уменьшении с 10 до 2 рабочих дней срока использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022, что должно снизить давление на валютном рынке.

"Сегодня" ранее писали, что будет с долларом, если НБУ отпустит "замороженный" курс и рассказывали, что в Нацбанке думают о ситуации с кредитами.

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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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