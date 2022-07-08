НБУ змінив важливі валютні правила – кого торкнуться нові норми

Розповідаємо, навіщо Національний банк змінив правила для українських підприємців

НБУ змінив правила для бізнесу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

З 9 липня український бізнес матиме змогу купувати валюту та переказувати кошти за операціями з імпорту будь-якої товарної продукції.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

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Зазначається, що обмеження на купівлю валюти зберігатимуться для імпорту послуг, так само залишаться і обмеження на транскордонні переказ.

Які послуги може імпортувати бізнес?

У НБУ наголошують, що підприємства зможуть імпортувати лише ті послуги, що входять до переліку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 7 липня 2022 року № 761.

"За оцінками НБУ, послаблення обмежень для імпорту продукції не створить суттєвого додаткового тиску на валютний ринок. Адже на початок липня перелік товарів критичного імпорту вже містив близько 90% товарів, що імпортувалися до війни", – пише пресслужба.

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У Нацбанку впевнені, що завдяки таким змінам в країні поліпшаться умови ведення підприємницької діяльності, тому що українські бізнесмени зможуть купувати всю необхідну продукцію для виробничого процесу.

У регуляторі розповіли, що такі зміни стали можливими після набуття 1 липня чинності закону № 2325-IX, який відновлює мита та податки на імпорт товарів та послуг.

Що ще зміниться?

Крім цього, з 9 липня розширюються строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 120 до 180 днів. Це допоможе підприємцям в умовах логістичних проблем, які спричинила війна.

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Ну і наостанок, НБУ оголосив про зменшення з 10 до 2 робочих днів строк використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня 2022 року, що має знизити тиск на валютному ринку.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з доларом, якщо НБУ відпустить "заморожений" курс і розповідали, що у Нацбанку думають про ситуацію з кредитами.