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Началось осеннее подешевение? Что будет с долларом на этой неделе

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
19 октября, 17:44
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 20 октября
Доллар в Украине подешевел
Доллар в Украине подешевел / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 20 октября:

19.1020.10Изменение
1 доллар США26,34 грн26,27 грн-0,07
1 евро30,56 грн30,61 грн+0,05

По сравнению с 19 октября курс доллара упал на 7 копеек, а вот евро подорожал на 5 копеек.

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Что будет с курсом доллара на этой неделе?

Как рассказал сайту "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко еще неделю сохранится стабильность курса на нынешнем уровне.

А вот руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин, наоборот, ожидает, что торги на этой неделе на межбанке будут отличаться высокой волатильностью (переменностью курса), что отразится на наличном рынке.

"В целом, среднесрочно сохраняем девальвационные настроения и считаем гривню переоцененной. На неделе диапазон наличного курса – 26,25-26,5 грн/доллар", – говорит эксперт.

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Тем временем аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что средний курс продажи наличного доллара на неделе будет колебаться в рамках 26,15-26,3 грн/доллар (еще минус 15 коп. и более), а средний курс продажи евро будет стремиться к 30 грн.

Ранее аналитик RoboForex Андрей Гойлов рассказал сайту "Сегодня", что осенняя девальвация гривни стала привычной для Украины в последние несколько лет, но в 2021 году такой закономерности не наблюдается. Он объяснил, почему украинская валюта начала стремительно укрепляться.

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