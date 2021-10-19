Почалося осіннє подешевшання? Що буде з доларом цього тижня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара на 20 жовтня

Долар в Україні подешевшав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 20 жовтня:

19.10 20.10 зміна 1 долар США 26,34 грн 26,27 грн -0,07 1 євро 30,56 грн 30,61 грн +0,05

У порівнянні з 19 жовтня курс долара впав на 7 копійок, а от євро подорожчав на 5 копійок.

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Що буде з курсом долара на цьому тижні?

Як розповів сайту "Сьогодні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко ще тиждень збережеться стабільність курсу на нинішньому рівні.

А ось керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин, навпаки, очікує, що торги на цьому тижні на міжбанку будуть відрізнятися високою волатильністю (зміною курсу), що відіб'ється на готівковому ринку.

"В цілому, середньостроково зберігаємо девальваційні настрої і вважаємо гривню переоціненою. На тижні діапазон готівкового курсу – 26,25-26,5 грн/долар", – каже експерт.

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Тим часом аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що середній курс продажу готівкового долара на тижні буде коливатися в рамках 26,15-26,3 грн / долар (ще мінус 15 коп. і більше), а середній курс продажу євро буде прагнути до 30 грн.

Раніше аналітик RoboForex Андрій Гойл розповів сайту "Сьогодні", що осіння девальвація гривні стала звичною для України в останні кілька років, але в 2021 році такої закономірності не спостерігається. Він пояснив, чому українська валюта почала стрімко зміцнюватися.