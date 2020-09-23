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Нацбанк удержал курс доллара: эксперт объяснил, чего ждать дальше

23 сентября, 11:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гривня сумела немного укрепиться на межбанковском валютном рынке

Доллар после очередного роста в официальных курсах НБУ 23 сентября на межбанковском валютном рынке Украины вернулся к отметке 28,2 гривни после активных валютных интервенций Нацбанка накануне. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"По итогам торгов во вторник НБУ выпустил на рынок более 50 млн долларов для сдерживания курса. Значительный спрос формировался со стороны нерезидентов, которые активно закрывают инвестиционные позиции и выводят дивиденды. Новостной фон остается негативным, и это заставляет инвесторов уходить из страны, тем более что впереди местные выборы", – объяснил эксперт.

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Кроме этого, по словам Шевчишина, рынок продолжает переваривать показатели проекта бюджета на 2021 год и следить за исполнением текущей сметы.

"Вероятно, в ближайшее время, под влиянием НБУ и ситуативного снижения спроса, гривня может подняться до отметки 28,1 грн/долл., но уровень 28 гривен за доллар вряд ли преодолеет", – прогнозирует Шевчишин.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году. При этом он напомнил, что в 2020 году бюджетный показатель курса доллара пришлось снижать.

Тем временем эксперты предупреждают, что вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов. А еще подорожают топливо и бытовая техника:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар НБУ гривня курс доллара Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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