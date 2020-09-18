Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Рост пенсий и серьезный дефицит: Раде представили проект бюджета на 2021 год (видео)

18 сентября, 12:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр Марченко заверил, что государственная смета прописана реалистично

Глава Министерства финансов Сергей Марченко представил утвержденный Кабинетом министров проект бюджета на 2021 год в Верховной Раде. Парламент планирует в ближайшее время рассмотреть документ в первом чтении. Проект предусматривает ускорение инфляции до 7,3%, а рост ВВП – на уровне 4,6%.

Реклама

В смету закладывается дефицит в 270 млрд гривен, или 6% ВВП. Расчеты госбюджета-2021 велись, исходя из предположения, что среднегодовой курс доллара составит 29,1 гривни. Соотношение государственного долга к ВВП предусматривается уменьшить с 68% до 64,6%.

Также документ предусматривает повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен (в два этапа). Ожидается и повышение пенсий: 18 млрд гривен направят на индексацию пенсий с 1 марта, 2,4 млрд – на помощь пенсионерам старше 75 лет. 104 млрд гривен предусмотрены на льготы и жилищные субсидии. В целом социальные расходы потребуют 323 млрд гривен.

"Бюджет <...> является реалистичным и сбалансированным, строится на макроэкономическом прогнозе, который был утвержден правительством в июле этого года", – сказал Марченко.

По его словам, "дыру" в бюджете будут покрывать за счет выпуска государственных ценных бумаг.

Реклама

Читайте также: Рост минималки в 2021 году будет стоить Украине десятки миллиардов гривен

При этом министр добавил, что документ обсуждался с Международным валютным фондом (МВФ), в частности, его доходная и расходная часть, а также показатель дефицита.

"МВФ не делает заявления о поддержке, но мы с ними сотрудничаем. <...> На сегодня нет категорических заявлений о том, что цифры, которые у нас есть, необоснованные, или наоборот", – сказал Марченко.

Напомним, ранее Марченко также рассказал, сколько денег выделят на борьбу с коронавирусом в 2021 году. По словам министра, в смете уже предусматриваются средства на закупку вакцины.

Как известно, Бюджетный кодекс предусматривает, что первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. В парламенте уже заверили, что бюджет-2021 будет принят вовремя и без "бюджетных ночей".

Реклама

А о том, как правительство собирается бороться с безработицей в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бюджет видео Верховная Рада расходы госбюджет бюджет-2021 Сергей Марченко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитЭкономика
Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху
Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засухуЭкономика
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидности
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидностиЭкономика
Кабмин дал добро на повышение пенсий в 2021 году: кто получит больше
Кабмин дал добро на повышение пенсий в 2021 году: кто получит большеЭкономика
В
В "Укрэнерго" заявили о схеме "торговли воздухом" на рынке электроэнергииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять