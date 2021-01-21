Нацбанк не стал повышать рекордно низкую учетную ставку

Регулятор объяснил, при каких условиях может изменить решение

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на действующем уровне 6%. Это самая низкая учетная ставка за всю историю Украины, она действует без изменений с середины июня 2020 года.

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Такое решение приняло правление Нацбанка, сообщила пресс-служба регулятора.

Ряд экспертов и представителей банковского рынка ожидали, что учетная ставка будет повышена впервые с 2018 года, но этого не произошло.

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Свое решение в НБУ аргументировали временным действием факторов, которые ускоряют инфляцию, слабой инвестиционной активностью, а также подавленными настроениями бизнеса.

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Повысить учетную ставку Нацбанк может в случае усиления фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса, если его не компенсируют другие факторы (например, приток капитала).

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.

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