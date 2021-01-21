Нацбанк не стал повышать рекордно низкую учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на действующем уровне 6%. Это самая низкая учетная ставка за всю историю Украины, она действует без изменений с середины июня 2020 года.
Такое решение приняло правление Нацбанка, сообщила пресс-служба регулятора.
Ряд экспертов и представителей банковского рынка ожидали, что учетная ставка будет повышена впервые с 2018 года, но этого не произошло.
Свое решение в НБУ аргументировали временным действием факторов, которые ускоряют инфляцию, слабой инвестиционной активностью, а также подавленными настроениями бизнеса.
Повысить учетную ставку Нацбанк может в случае усиления фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса, если его не компенсируют другие факторы (например, приток капитала).
- Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.
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