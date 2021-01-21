Нацбанк не став підвищувати рекордно низьку облікову ставку

Регулятор пояснив, за яких умов може змінити рішення

Національний банк України (НБУ) зберіг облікову ставку на діючому рівні 6%. Це найнижча облікова ставка за всю історію України, вона діє без змін з середини червня 2020 року.

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Таке рішення ухвалило правління Нацбанку, повідомила пресслужба регулятора.

Низка експертів і представників банківського ринку очікували, що облікова ставка буде підвищена вперше з 2018 року, але цього не сталося.

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Своє рішення в НБУ аргументували тимчасовою дією чинників, що прискорюють інфляцію, слабкою інвестиційною активністю, а також пригніченими настроями бізнесу.

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Підвищити облікову ставку Нацбанк може в разі посилення фундаментального тиску на ціни з боку споживчого попиту, якщо його не компенсують інші чинники (наприклад, приплив капіталу).

Національний банк використовує облікову ставку у якості орієнтиру, скільки повинні коштувати гроші. Крім того, вартість рефінансування банків визначається обліковою ставкою НБУ – при зниженні ставки банкам доведеться витрачати менше грошей на обслуговування рефінансування. Також від облікової ставки залежить і прибутковість державних облігацій.

Про те, куди вкладати кошти в умовах низької ключової ставки і скільки можна заробити, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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