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Бизнес в пессимизме: компании боятся инфляции и хотят сокращать сотрудников

15 января, 14:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Некоторые предприятия все же ждут, что их финансовое состояние улучшится

Настроения украинского бизнеса продолжают ухудшаться. В октябре-декабре 2020 года индекс деловых ожиданий предприятий установился на уровне 99,6% против 100,8% по итогам июля-сентября. При этом на фоне ужесточения карантина усилились опасения инфляции и девальвации. Большинство компаний планирует сократить штаты, но не отказывается от повышения зарплат.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который провел Национальный банк Украины (НБУ).

Главные ожидания и планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев:

В тренде
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  • Производство товаров и объем услуг будут снижаться.
  • Предприятия ожидают, что инфляция составит 7,9%, а не 7%, как во время прошлого опроса.
  • Девальвация тоже беспокоит бизнес: 44,5% опрошенных прогнозируют курс 29-30 грн/долл.
  • Руководители компаний в основном настроены на сокращение числа сотрудников. Только 11,5% собираются нанимать работников.
  • Зарплаты при этом собираются повышать 62,6% руководителей. Только 3,7% компаний готовы пойти на уменьшение зарплат.

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  • Финансовых проблем сильнее всего опасаются в сферах строительства, энерго- и водоснабжения, транспорта и связи.
  • Некоторые, тем не менее, ждут улучшения финансового состояния своего бизнеса. В частности, это предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности, а также аграрная сфера.
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Напомним, с 14 января бизнес могут оштрафовать за клиента без маски. Сумма штрафа за такое нарушение – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 грн:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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бизнес инфляция НБУ девальвация зарплаты предприятия Индекс деловых ожиданий

Источник: Сегодня

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