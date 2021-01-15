Бизнес в пессимизме: компании боятся инфляции и хотят сокращать сотрудников

Некоторые предприятия все же ждут, что их финансовое состояние улучшится

Настроения украинского бизнеса продолжают ухудшаться. В октябре-декабре 2020 года индекс деловых ожиданий предприятий установился на уровне 99,6% против 100,8% по итогам июля-сентября. При этом на фоне ужесточения карантина усилились опасения инфляции и девальвации. Большинство компаний планирует сократить штаты, но не отказывается от повышения зарплат.

Реклама

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который провел Национальный банк Украины (НБУ).

Главные ожидания и планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев:

В тренде В Украине повысили цены на самое дешевое игристое вино

Производство товаров и объем услуг будут снижаться.

Предприятия ожидают, что инфляция составит 7,9%, а не 7%, как во время прошлого опроса.

Девальвация тоже беспокоит бизнес: 44,5% опрошенных прогнозируют курс 29-30 грн/долл.

Руководители компаний в основном настроены на сокращение числа сотрудников. Только 11,5% собираются нанимать работников.

Зарплаты при этом собираются повышать 62,6% руководителей. Только 3,7% компаний готовы пойти на уменьшение зарплат.

Читайте также: Бизнес в Украине ждут карантинные проверки

Финансовых проблем сильнее всего опасаются в сферах строительства, энерго- и водоснабжения, транспорта и связи.

Некоторые, тем не менее, ждут улучшения финансового состояния своего бизнеса. В частности, это предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности, а также аграрная сфера.

Реклама

Напомним, с 14 января бизнес могут оштрафовать за клиента без маски. Сумма штрафа за такое нарушение – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 грн:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама