МВФ оказался против тройного повышения гарантий по депозитам

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физлиц только до 300 тысяч гривен. Гарантированная сумма возмещения по депозитам физлиц сейчас составляет 200 тысяч гривен. Однако украинские власти предлагают увеличить ее до 600 тысяч гривен.

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Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Андрей Оленчик, передает FinClub.

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По его словам, ФГВФЛ не согласен с такой позицией МВФ и считает, что "повышение предельной суммы возмещения с 200 тыс. до 300 тыс. мало что меняет", и такого повышения мало.

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Напомним, только за сентябрь вкладчики банков-банкротов получили возмещения почти на 30 млн гривен. На начало сентября 2020 года продолжалась ликвидация 50 неплатежеспособных банков, была завершена ликвидация 46 банков. В реестре участников Фонда гарантирования вкладов к 1 октября насчитывалось 73 действующих банка.

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Также украинцам советовали быть крайне осторожными с так называемыми быстрыми займами – реальные ставки по таким кредитам могут достигать 1700% годовых. Об опасности "кредитов под 0%" рассказывала начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук в эфире телеканала "Украина 24":

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