Цифра дня. Вкладчикам банков-банкротов заплатили почти 30 млн гривен

Украинцам компенсируют депозиты до 200 тысяч гривен

Вкладчики неплатежеспособных банков в Украине за сентябрь 2020 года получили возмещения почти на 30 млн гривен. В целом за девять месяцев 2020 года вкладчикам банков-банкротов выплачено 191,5 млн гривен гарантированных возмещений.

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Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который осуществляет выплаты.

На начало сентября 2020 года продолжалась ликвидация 50 неплатежеспособных банков, была завершена ликвидация 46 банков. В реестре участников Фонда гарантирования вкладов к 1 октября насчитывалось 73 действующих банка.

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Общая сумма аккумулированных фондом средств составила 14,81 млрд гривен.

Как известно, гарантированная сумма возмещения для депозитов физлиц сейчас составляет 200 тысяч гривен. Однако ее уже предлагают увеличить до 600 тысяч гривен.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как понять, что ваш банк скоро обанкротится.

Также украинцам советовали быть крайне осторожными с так называемыми "быстрыми займами" – реальные ставки по таким кредитам могут достигать 1700% годовых. Об опасности "кредитов под 0%" рассказывала начальница управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук в эфире телеканала "Украина 24":

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