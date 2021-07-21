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Межбанк занервничал из-за НБУ. Что будет с курсом доллара

21 июля 2021 12:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок переваривает слухи о возможной отставке главы регулятора, но есть и позитивные моменты

Доллар снова падает

Доллар снова падает / Фото: Сегодня

Доллар 21 июля после небольшого роста по официальному курсу торгуется на межбанке в районе 27,22 грн. На валютном рынке царят спекулятивные настроения. Главная тема для обсуждения – кадровые перестановки в Национальном банке и слухи о возможной отставке главы НБУ. В ближайшее время курс с большой вероятностью будет расти до 27,3 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Кредиторы очень трепетно относятся к независимости НБУ, поэтому будут следить за развитием ситуации", – отметил эксперт.

А вот разрешение на покупку бизнесом валюты пока не оказало влияния на динамику рынка.

"Предприниматели не спешат выводить свободные и оборотные ресурсы под покупку валюты, но в случае разворота рынка и устойчивой девальвации могут подключиться к покупкам", – считает Шевчишин.

Предложение валюты на рынке продолжают удерживать аграрии. Позитивным фактором выступает также то, что в Украине со среды начнут вакцинировать от коронавируса всех желающих старше 18 лет.

А негативный тренд задают нерезиденты, которые продолжают выходить из украинских гособлигаций. Накануне были закрыты позиции в ОВГЗ еще на 370 млн гривен. С начала месяца отток составил 2,7 млрд гривен.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, нужно ли сейчас покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

Также в Кабмине подсчитали, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 гривен:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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