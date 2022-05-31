Летит на дно? Что происходит с долларом на черном рынке

Рассказываем, сколько стоит доллар у спекулянтов на черном рынке в последний день весны

Сколько стоит доллар 31 мая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость доллара начала постепенно падать на фоне недавнего роста. Началось падение еще в воскресенье, 29 мая, когда цена валюты составляла 36,44-36,20 (продажа-покупка соответственно). Сейчас же ее стоимость еще ниже.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит доллар на черном рынке 31 мая.

Реклама

Так, по данным специализированного сайта "Курс Украины", утреннее обновление стоимости валют показывает, что средний курс продаж находится на уровне 35,97 грн, а покупки – 35,71 грн.

Самый низкий курс продаж, который удалось найти среди объявлений, составляет 35,83 грн/долл, а самый высокий – 36,4 грн/долл.

Гривню ждет падение?

Ранее в комментарии "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак рассказал, что сейчас валютный рынок очень спекулятивный и в будущем нам не обойти падение гривни.

Реклама

Поэтому по снижению курса продажи доллара украинцы, у которых остались накопления в гривне, постараются снизить риски потери денег от инфляции и девальвации и будут покупать американскую валюту.

Раньше мы рассказывали, как Запад влияет на состояние и стоимость гривни, а также писали, какая проблема возникла у клиентов ПриватБанка.