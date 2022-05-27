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Падение гривни неминуемо: как вырастет доллар в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 17:47
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Эксперт рассказал, к чему готовится украинцам на следующей неделе
Курс доллара в Украине будет неизбежно расти
Курс доллара в Украине будет неизбежно расти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Средний курс продажи доллара в Украине в период с 30 мая по 5 июня будет колебаться в рамках 36-38 гривен.

Об этом "Сегодня" в эксклюзивном комментарии рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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По его словам, такая большая разница в прогнозе (2 грн), обусловлена высоким уровнем спекулятивности рынка в настоящий момент.

"Отмена ограничений на курс продажи валюты банками спровоцировала рост гривны против доллара с уровня 38,4 до 36,5 грн. Но в тоже время мы получаем новости о дефиците бюджета страны, предстоящем сокращении пенсионных и социальных выплат, задержках кредитования со стороны других стран, а также помним, что в стране еще идет война и разрушения инфраструктуры не прекращаются", – рассказывает эксперт.

По словам Орыщака, это сулит неизбежное падение гривны рано, или поздно. Поэтому при снижении курса продажи доллара украинцы, у кого остались накопления в гривне, будут стараться диверсифицировать риски потери денег от инфляции и девальвации, и будут покупать американскую валюту.

Новый период

Сейчас наступает крайне непростой период для страны и населения, так как появляется все больше сигналов о падении экономики.

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"Уже сейчас является обязательной, в некоторых местах, оплата товаров банковскими картами. Это делают для того, чтобы деньги из системы не утекали. Как только страна будет в затруднении с выплатами по внешним долговым обязательствам, появится риск дефолта, что попытаются оттянуть по времени, но не отменят совсем", – говорит аналитик.

Неутешительна и ситуация с бензином, с начала года он подорожал на 75,7%. Только за май стоимость литра бензина выросла на 46%. Это все скажется на ценах на продукты питания и на покупательской способности людей в целом.

Поэтому без прекращения войны и перехода на этап восстановления Украины гривня будет постепенно падать уже с июня, констатировал эксперт.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом на черном рынке и рассказывали, какой курс американской валюты выставили популярные украинские банки.

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