Курс доллара замер – когда будет выгодно покупать валюту

Эксперты предупреждают, что ближайший месяц заработать на гривне будет легче, чем на валюте

Валютному рынку неспокойно / Фото: Сегодня

К концу текущей недели гривня укрепилась и больших колебаний курса на наступающей неделе ждать не приходится. Об этом рассказали опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

Экономист Александр Охрименко говорит, что рано переходить с гривневых депозитов в валюту, пока на гривне можно заработать больше, чем на долларе.

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"Девальвация гривни снова сменилась ревальвацией, и наметившийся боковой тренд позволяет уверенно говорить о том, что гривневые депозиты по-прежнему еще минимум месяц окажутся выгоднее долларовых вложений", – анализирует Охрименко.

Его совет: зарабатывать в июле и августе на краткосрочных гривневых депозитах (1 месяц), а не на курсе доллара.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует отложить покупку валюты до середины августа – в сентябре курс пойдет вверх.

"Инвестировать в доллары можно начинать с середины августа, в сентябре курс пойдет вверх", – прогнозирует эксперт.

В то же время руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин говорит, что покупать доллар летом самое время, если вкладываться в валюту "в долгую".

"Сейчас время вкладываться в валюту тем, кто делает долгосрочные сбережения, год и более. Но при курсе ниже 27,4 грн/доллар. К концу года будет более 28 гривен", – конкретизировал Андрей Шевчишин.

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Мнение еще одного финансового эксперта – Эрика Наймана – о том, что будет с курсом гривни в среднесрочной перспективе и стоит ли запасаться валютой, смотрите в сюжете.