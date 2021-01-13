Курс доллара в Украине вернулся на уровень декабря-2020

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 14 января

На четверг, 14 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

13.01 14.01 Изменение 1 доллар США 28,05 грн 27,97 грн - 0,08 1 евро 34,08 грн 34,04 грн - 0,204

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По сравнению со значениями 13 января курс доллара снизился еще на восемь копеек после падения на 15 копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс доллара оказался ниже психологической отметки в 28 гривен впервые с 21 декабря 2020 года.

За последнюю неделю – с 6 по 14 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 43 копейки. Ранее сайт "Сегодня" выяснил, почему доллар опустился ниже 28 гривен на межбанке.

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Евро снизился на четыре копейки после падения на 20 копеек днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

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