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Курс долара в Україні повернувся на рівень грудня-2020

13 січня, 16:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 14 січня

На четвер, 14 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

13.0114.01Зміна
1 долар США28,05 грн27,97 грн - 0,08
1 євро34,08 грн34,04 грн - 0,204
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Порівняно зі значеннями 13 січня курс долара знизився ще на вісім копійок після падіння на 15 копійок попереднього банківського дня. Офіційний курс долара виявився нижче психологічної позначки в 28 гривень вперше з 21 грудня 2020 року.

За останній тиждень – з 6 по 14 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 43 копійки. Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, чому долар опустився нижче 28 гривень на міжбанку.

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Євро знизився на чотири копійки після падіння на 20 копійок днем раніше.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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