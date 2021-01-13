Курс долара в Україні повернувся на рівень грудня-2020

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 14 січня

На четвер, 14 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

13.01 14.01 Зміна 1 долар США 28,05 грн 27,97 грн - 0,08 1 євро 34,08 грн 34,04 грн - 0,204

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Порівняно зі значеннями 13 січня курс долара знизився ще на вісім копійок після падіння на 15 копійок попереднього банківського дня. Офіційний курс долара виявився нижче психологічної позначки в 28 гривень вперше з 21 грудня 2020 року.

За останній тиждень – з 6 по 14 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 43 копійки. Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, чому долар опустився нижче 28 гривень на міжбанку.

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Євро знизився на чотири копійки після падіння на 20 копійок днем раніше.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

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