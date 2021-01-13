Курс долара в Україні повернувся на рівень грудня-2020

На четвер, 14 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|13.01
|14.01
|Зміна
|1 долар США
|28,05 грн
|27,97 грн
|- 0,08
|1 євро
|34,08 грн
|34,04 грн
|- 0,204
Порівняно зі значеннями 13 січня курс долара знизився ще на вісім копійок після падіння на 15 копійок попереднього банківського дня. Офіційний курс долара виявився нижче психологічної позначки в 28 гривень вперше з 21 грудня 2020 року.
За останній тиждень – з 6 по 14 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 43 копійки. Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, чому долар опустився нижче 28 гривень на міжбанку.
Євро знизився на чотири копійки після падіння на 20 копійок днем раніше.
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- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
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