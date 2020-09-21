Курс доллара в Украине поднялся до максимума с начала 2019 года

На вторник, 22 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

21.09 22.09 Изменение 1 доллар США 28,17 грн 28,20 грн + 0,02 1 евро 33,35 грн 33,20 грн - 0,15

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Таким образом, по сравнению со значениями 21 сентября курс доллара повысился еще на две копейки после роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 15 по 22 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 20 копеек. К 22 сентября курс доллара достиг максимума с января 2019 года, то есть побил рекорд более чем за полтора года.

Курс евро на 22 сентября при этом снизился на 15 копеек – до 33,20 гривни. В целом евро же находится на максимальных уровнях за два с половиной года.

В тренде Курс доллара в Украине после падения вернулся к росту

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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году. При этом он напомнил, что в 2020 году бюджетный показатель курса доллара пришлось снижать. Также глава Минфина объяснил, что происходит с госдолгом Украины:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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