Доллар растет, но без ажиотажа: чего ждать от курса в Украине

Курс доллара в Украине за неделю повысился в среднем на 18 копеек, достигнув отметки 28,17 гривни за доллар по официальному курсу. Наличный доллар вырос на 20 копеек, до 28,8 гривни, курс на межбанке тоже подобрался к этой отметке. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил аналитик Alpari Максим Пархоменко.

"В понедельник (21 сентября. – Ред.) гривня пока удерживает позиции и торгуется с небольшим снижением на три копейки. Несмотря на то, что гривня на своем минимуме, ажиотажа на рынке нет. Ожидать паники и стремительного падения курса также не стоит. На рынке нет ажиотажного спроса на валюту, в связи с этим, стремительного падения курса более чем на 50 копеек на этой неделе ждать не стоит. В тоже время, если НБУ продолжит свою текущую политику и буде продолжать умерено девальвировать национальную валюту, к концу недели мы можем потерять еще 25-30 копеек. На этой недели нас ожидает умеренное снижения курса гривни до 28,5 доллара", – считает Пархоменко.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин согласен, что в ближайшее время на валютном рынке многое будет зависеть от действий Нацбанка.

"Вероятно, в ближайшее время гривня не сможет вернуться к уровню 28 гривен за доллар и продолжит движение в диапазоне 28-28,2. Если экспортерам будут выплачены НДС, то свободная гривня на рынке надавит на курс, так как они уйдут без продаж валюты. В результате этого курс может провалить отметку 28,2 гривни за доллар", – говорит эксперт.

Пархоменко также считает, что гривня сохраняет потенциал снижения и в паре с евро. По его словам, до конца недели евро может выйти на уровень в 33,50 гривни.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году. При этом он напомнил, что в 2020 году бюджетный показатель курса доллара пришлось снижать. Также глава Минфина объяснил, что происходит с госдолгом Украины:

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