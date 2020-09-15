Курс доллара в Украине достиг психологической отметки

На вторник, 15 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,00 грн;

1 евро – 33,25 грн;

10 российских рублей – 3,71 грн.

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Таким образом, по сравнению со значениями курс доллара вырос еще на 10 копеек после повышения на шесть копеек в предыдущий банковский день. Американская валюта впервые с 31 марта достигла психологической отметки в 28 гривен. За неделю – с 8 по 15 сентября – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 25 копеек.

Курс евро вырос еще на 18 после повышения на 10 копеек в предыдущий банковский день. Так дорого евровалюта не стоила с конца августа 2018 года.

Стоимость 10 российских рублей 15 сентября снизилась на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 14 сентября, доллар на межбанке вырос на пять копеек в покупке и на четыре в продаже. Американская валюта на завершение торгов стоила 27,98/28,00 грн (покупка/продажа). Евровалюта при этом подорожала на 17 копеек в покупке и на 15 в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,24/33,26 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. А согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

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Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не представил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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