Гривня в зоне риска: что будет с курсом доллара в Украине

Курс доллара к гривне продолжил рост и на наличном рынке достиг отметки 28 гривен. На межбанке курс подошел в плотную к 27,95 гривни за доллар, а официальный курс вырос до 27,9 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил аналитик Alpari Максим Пархоменко.

"На открытии торгов в понедельник гривня удерживает позиции и торгуется нейтрально. Ажиотажа на рынке нет. <...> В то же время, если доллар [на межбанке] сможет вырасти выше 28,15 гривни, начнут расти девальвационные ожидания, что заставит многих придерживать свои доллары, а это будет толкать курс дальше вверх", – считает Пархоменко.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, впрочем, отмечает серьезные риски для гривни.

"Рынок нервничает под влиянием начала избирательной кампании. Негативом служит тяжелый бюджетный процесс и риск получения 6% дефицита бюджета, а также замороженные отношения с МВФ. Вместе с тем, международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом. <...> Вероятно, в ближайшее время гривня еще несколько подешевеет, и не исключено, что она пробьет отметку 28 гривен за доллар, где будет консолидироваться, колеблясь в диапазоне 10 копеек", – прогнозирует Шевчишин.

Пархоменко также напоминает, что евровалюта в Украине поднялась в цене выше отметки в 33 гривни. По мнению аналитика, украинская валюта сохраняет потенциал снижения до 33,5 гривни за евро.

А подробнее о том, чего ждать от валютного рынка, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар стабильно дорожает: будет ли курс выше 28 гривен и на сколько".

Кроме того, недавно Нацбанк утвердил новые правила обмена неплатежных (склеенных, ветхих, истертых) банкнот и монет:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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