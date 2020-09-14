Доллар вырос в цене, евро пересек психологическую черту: курс НБУ

На понедельник, 14 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,90 грн;

1 евро – 33,07 грн;

10 российских рублей – 3,72 грн.

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Таким образом, по сравнению со значениями пятницы, 11 сентября, курс доллара вырос еще на шесть копеек после повышения на копейку в предыдущий банковский день. Так дорого "зеленый" в Украине не стоил с конца марта. За неделю – с 7 по 14 сентября – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 17 копеек.

Курс евро повысился еще на 10 копеек после роста на 20 копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта преодолела психологическую отметку в 33 гривни. Этот рубеж она не пересекала с первых чисел сентября, а до того – с конца августа 2018 года.

Стоимость 10 российских рублей 14 сентября вновь выросла на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 11 сентября, доллар на межбанке вырос на восемь копеек в покупке и на девять в продаже. Американская валюта на завершение торгов стоила 27,93/27,96 грн (покупка/продажа). Как отметили аналитики Minfin, спрос на американскую валюту в этот день превышал предложение, что позволило активироваться спекулянтам.

Евровалюта при этом упала в цене на семь копеек в покупке и на шесть продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,07/32,10 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. А согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не представил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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