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Курс доллара начал восходящий тренд

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
30 сентября, 08:56
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 30 сентября
Доллар снова подорожал
Доллар снова подорожал / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 30 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,58 грн;
  • 1 евро – 30,98 грн;
  • 1 злотый – 6,69 грн;
  • 10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 2 копейки, а евро, наоборот, подешевел на 5 копеек. В то же время злотый также подешевел на 3 копейки. А вот рубли никак не изменились в цене.

Что было с курсом доллара и евро на межбанке

  • 29 сентября доллар подорожал на две копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,57/26,59 грн (покупка/продажа).
  • Евро подешевел на девять копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,93/30,95 грн (покупка/продажа).
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Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Также напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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