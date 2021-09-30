Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ліга чемпіонів 🇪🇺 Відміна безвізу з ЄС 🇩🇪 НІмеччина після виборів 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Курс долара почав висхідний тренд

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
30 вересня, 08:56
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 30 вересня
Долар знову подорожчав
Долар знову подорожчав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 30 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,58 грн;
  • 1 євро – 30,98 грн;
  • 1 злотий – 6,69 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем долар подорожчав на 2 копійки, а євро, навпаки, подешевшав на 5 копійок. Водночас злотий також подешевшав на 3 копійки. А ось рублі ніяк не змінилися в ціні.

Що було з курсом долара і євро на міжбанку

  • 29 вересня долар подорожчав на дві копійки у купівлі і продажу. До завершення торгів він коштував 26,57/26,59 грн (купівля/продаж).
  • Євро подешевшав на дев'ять копійок у купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,93/30,95 грн (купівля/продаж).
Реклама

Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Також нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.58

Євро (€)

30.98

Російський рубль (₽)

0.37

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опитування
Загроза світової кризи
Дізнайся, коли дефолт
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти