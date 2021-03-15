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Курс доллара держит баланс. Покупать или продавать валюту?

15 марта, 10:37

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Эксперты уже не ждут серьезного укрепления гривни

Украинская гривня за неделю снова укрепилась, хотя и символически, на пару копеек. На валютном рынке пока сохраняется хрупкий баланс. Могут ли украинцы воспользоваться и с выгодой запастись валютой? Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты считают, что заработать получится только в длительной перспективе.

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Во второй половине марта валютный тренд может измениться, и доллар снова начнет дорожать, считает руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. При этом Нацбанк не допустит укрепления гривни до 27,5 грн/доллар. Поэтому на долгосрочную перспективу стоит запасаться долларами, пока курс достаточно низкий.

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А если вы вкладываете на короткий срок, все же лучше открыть (или пополнить) гривневые депозиты на 1-3 месяца. Даже несмотря на низкие ставки, это окажется выгоднее примерно вдвое, чем инвестирование в доллар.

В тренде
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В остальных случаях специалисты не рекомендуют совершать операции с наличным долларом, за исключением моментов, когда либо гривня, либо доллар нужны для немедленных расчетов.

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Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесие.

Кстати, многие украинцы не выиграли, а проиграли от укрепления гривни. Им теперь приходится менять долларовые заначки дешевле, чем покупали валюту ранее.

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Источник: Сегодня

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