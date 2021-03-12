Доллар нашел хрупкий баланс: чего ждать от курса в Украине

Доллар 12 марта после подорожания в официальных курсах Нацбанка удерживается на межбанке вблизи 27,75 гривни. Пока что валютный рынок сбалансирован, но потенциал дальнейшего укрепления гривни ограничен. Поэтому в ближайшее время доллар может подорожать до 27,8 гривни.
Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и аналитик TeleTrade Сергей Родлер.
Впрочем, по мнению Шевчишина, после небольшого роста доллара гривня снова вернется к укреплению – из-за слабости покупателей инвалюты.
В целом аналитики выделили такие тенденции на валютном рынке:
- Спрос на иностранную валюту и ее предложение уравнялись после завершения периода налоговых выплат (10 марта).
- Покупки валюты сдерживает сложная эпидемиологическая ситуация, при которой растут риски очередного локдауна.
- Однако на межбанке есть отложенный спрос на валюту: покупатели выжидают подходящие моменты для покупки доллара вблизи минимальных отметок.
- Общее давление на гривню сохраняется из-за проволочек с переговорами с МВФ, неопределенности касаемо украинской экономики и активизации негативных факторов на глобальных рынках.
- Главными продавцами валюты остаются экспортеры. При этом аграрии наращивают предложение в ожидании посевной.
По состоянию на 11:00 на торгах по доллару спрос пока превышает предложение. Это отражается на котировках – 27,74/27,75 гривни, по данным портала Minfin.
Напомним, эксперты не советуют сейчас инвестировать в доллары. По их мнению, гривневые вклады выгоднее.
А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":
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