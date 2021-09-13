Курс будет медленно падать, но НБУ его удержит – что будет с долларом в ближайшие дни

Эксперты считают, что нужно следить за отметкой 26,6 грн за доллар

С 13 по 18 сентября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,6-27 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Эксперты считают, что на следующей неделе тренд на укрепление украинской гривни сохранится, а Нацбанк станет ему препятствовать.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак прогнозирует, что с 13 по 18 сентября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,6-27 грн. Эксперт обратил внимание: удорожание барреля нефти выше 76 долларов окажется сильным сигналом на повышение инфляционного давления в мире и откроет потенциал слабости гривни.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин также за ревальвацию. Он считает, что нужно следить за отметкой 26,6 грн за доллар, которая пока выступает более чем 12-месячным максимумом гривни.

"В случае ее преодоления, гривня может укрепиться до 26,5 грн за доллар. Такая крепкая гривня угнетает экспортную активность и бюджетные поступления, поэтому ожидаем при приближении к этим уровням усиления интереса покупателей валюты и контрдействия НБУ по выкупу излишков валюты", – считает он.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, говорит, что на неделе курс будет медленно (в пределах 10 коп.) ревальвировать, но опуститься ему до 26,5 грн/доллар не даст Нацбанк, выкупая излишки валюты. А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает, что гривня сохранит стабильность на нынешнем уровне: 26,6-26,9 грн/доллар.

Что делать с валютой

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По оценке экспертов, сейчас сложилась интересная ситуация: приумножить сбережения могут как те, кто верит в крепкую гривню, так и те, кто инвестирует в дешевый доллар. Главное – вовремя "переложиться", как говорят банкиры, из одной валюты в другую.

"Пока доллар стоит дешевле 27 грн, надо покупать, – уверен Андрей Шевчишин. – Пружина сжимается, нерезиденты выходят из ОВГЗ, новым дополнительным риском для Украины станет то, что РФ и Беларусь теперь – союзное государство. Это риски для нас и военные, и экономические, ведь понятно что будет проводиться единая политика, выгодная РФ".

Такого же мнения и Максим Орыщак. Он считает, что текущее решение по монетарной политике, или намерение повысить ставку в будущем до 9%, не спасут от роста цен внутри страны. В таких условиях может начаться рост спроса на валюту, так как люди будут опасаться девальвационных скачков.

Что происходило с курсом доллара

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.