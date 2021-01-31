Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валюту

Финансовые аналитики советуют вкладываться в гривню, но не на длительный период

Минувшая неделя оказалась стабильной как для курса наличной, так и для безналичной валюты – средняя цена менялась в пределах статистической погрешности, и лишь к выходным проявился небольшой нисходящий тренд.

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Почему курс почти замер, и в какую сторону изменится тренд с началом февраля, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

На уходящей неделе курс наличного доллара менялся примерно так же, как неделей раньше, когда еще не закончился локдаун: в пределах 5-6 копеек как в покупке, так и в продаже. Единственное отличие – гривня за неделю чуть укрепилась: 22 января было 28,31 грн/доллар в продаже и 28,11 в покупке, а 29 января уже 28,24 и 28,04 грн/доллар.

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Средний спрэд (разница между курсами покупки и продажи), не менялся уже две недели, оставаясь достаточно широким – 20-21 копейка.

Банки и обменники по-прежнему выжидают, чуть играя курсом туда-сюда для имитации хоть какого-то движения на рынке. Спрос на наличку и ее предложение со стороны населения остаются низкими.

Нацбанк за последнюю неделю января чуть ослабил гривню. Официальный курс снизился на 3 копейки, с 28,16 до 28,19 грн/доллар. На понедельник, 1 февраля, регулятор укрепил гривню, установив курс 28,13 грн/доллар.

Главные причины стабильности

Эксперты говорят, что на межбанковском рынке установилось временное равновесие спроса и предложения. Нацбанку даже не требовалось корректировать курс продажей или покупкой валюты.

"Фактически, с 15 января гривня находится в узком диапазоне колебаний 28,1-28,3 грн за доллар, который удерживается даже без помощи НБУ. Импортеры и экспортеры могут только приветствовать такую прогнозируемую стабильность", – резюмировал Андрей Шевчишин.

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Александр Охрименко отметил, что на последнем еженедельном аукционе, который Минфин провел 26 января, было продано ОВГЗ всего на 7,5 млрд грн. Этой суммы хватит только на очередное погашение предыдущих выпусков ОВГЗ – 6 млрд грн.

"То есть нерезиденты не проявили значительной активности ни по скупке украиснких ценных бумаг, ни по выходу из них. А значит отсутствует главный фактор, который стимулировал бы как девальвацию, так и ревальвацию", – добавил Александр Охрименко.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения аналитиков, по поводу того, куда пойдет тренд, незначительно отличаются.

Александр Охрименко ожидает, что с началом нового месяца тренд изменится: вялотекущая ревальвация гривни сменится такой же небольшой девальвацией. Но, по его оценке, за неделю наличная гривня ослабеет совсем немного, на 5-10 коп., до 28,30-28,35 грн/доллар в продаже.

Олег Пендзин также видит на следующей неделе ослабление гривни. Эксперт согласен, что девальвация ожидается небольшой.

"На наличном рынке курс поднимется максимум на 15 копеек, до 28,40 грн/доллар в продаже", – оценил Олег Пендзин.

А вот Андрей Шевчишин уверен: стабильность курса сохранится и в первую неделю февраля.

"Ожидаем сохранение действующего торгового диапазона 28,1-28,3 грн/доллар. И следим за нижней границей и действиями НБУ по ее защите. Если провалим нижний уровень, рынок может перейти в среднесрочное сезонное укрепление. При этом, полагаю, что Нацбанк не допустит сильного укрепления гривни, как это было в 2019 году", – подытожил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

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Эксперты по-прежнему не советуют сдавать наличные доллары без крайней необходимости. Но они изменили свой прогноз по отношению к гривне с учетом оптимистичных заявлений Нацбанка о прогрессе в переговорах с МВФ. Теперь аналитики говорят о стабильности ее курса в ближайшие 2-3 месяца.

Олег Пендзин уточнил: речь идет об относительной стабильности курса гривни.

"Колебания наличного курса в 20-30 копеек в ту или иную сторону по-прежнему возможны, но они окажутся ситуативными, отражающими баланс спроса и предложения на межбанковском рынке", – разъяснил эксперт.

Александр Охрименко советует имеющуюся гривневую наличность положить на краткосрочный, не более чем на три месяца, депозит в надежном банке.

В этой ситуации гривневый депозит по 9-10% годовых окажется выгоднее долларового кэша: за три месяца можно заработать 2,25-2,5% от суммы вклада.

Например, положив 1 февраля на депозит 10 тыс. грн (на сегодня это примерно 354 доллара), заработаете к 1 мая 225-250 грн. Чтобы получить эквивалентный доход в долларах, курс их покупки у вас банком или обменным пунктом должен быть к 1 мая не менее 28,9 грн/ доллар. По мнению экспертов, такого удорожания доллара в ближайшие три месяца не ожидается.

А вот для более долгосрочных инвестиций (год и более), доллар остается предпочтительнее.

Что думают простые украинцы о том, как быть с покупкой и продажей валюты, смотрите в сюжете.

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