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Доллар снова падает: официальный курс Нацбанка

29 января, 16:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 1 февраля

На понедельник, 1 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

29.0101.02Изменение
1 доллар США28,19 грн28,13 грн- 0,06
1 евро34,10 грн34,16 грн+ 0,06
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По сравнению со значениями 29 января доллар упал на шесть копеек после повышения курса на две копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 25 января по 1 февраля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на три копейки.

А вот евро подрос после снижения курса. Евровалюта стала дороже на шесть копеек после падения на две копейки днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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