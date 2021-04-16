Кто кому кум-брат-сват? Ломбарды и страховые компании обязали раскрыть владельцев

Все небанковские финансовые учреждения (за исключением кредитных союзов) вроде ломбардов, страховых, лизинговых и факторинговых компаний, операторов почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны подать в Национальный банк информацию о структуре собственности.
Об этом регулятор сообщает на своем официальном сайте.
До 17 июня небанковские финансовые учреждения должны раскрыть структуры собственности и опубликовать на своих сайтах. НБУ утвердил требования к поставщикам финансовых услуг и предусмотрел четкие критерии их прозрачности:
- Небанковские финучреждения должны отражать информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках. Также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними.
- Все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет как о приобретении существенного участия, так и его увеличении.
- В структуре собственности не должно быть людей, которым запрещено владеть корпоративными правами и/или оказывать значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.
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Нацбанк также обратит особое внимание на признаки непрозрачной структуры собственности.
- Отсутствие владельцев существенного участия
Если пакет акций раздроблен между номинальными акционерами так, чтобы каждый имел менее 10%. Такой способ используют финучреждения, чтобы избежать согласования регулятора.
- Циклическая структура собственности
Если финучреждение де-факто владеет само собой. То есть, когда предоставитель финуслуг является владельцем существенного участия в юрлице, которое является одновременно владельцем существенного участия в предоставителе.
- Участие в оффшорах
Если украинские бенефициары скрываются от раскрытия, пользуясь иностранными (офшорными) компаниями, иностранными номинальными держателями акций или трастами.
- Несогласования с регулятором приобретения существенного участия
Если в структуре собственности имеются лица, которые прямо или косвенно владеют более 10% капитала учреждения, но не согласовали такое вступления в силу регулятором, такие структуры также можно считать непрозрачными.
Напомним, сайт "Сегодня" писал, что украинцы в карантин стали активнее страховаться и меньше ходить в ломбарды.
Также говорилось, что с июля 2020 НБУ выступает регулятором небанковских финансовых учреждений, поэтому на ломбарды можно жаловаться в Нацбанк.
А между тем напомним, как найти и вернуть из ломбарда украденное:
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