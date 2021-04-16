Хто кому кум-брат-сват? Ломбарди та страхові компанії зобов’язали розкрити власників

НБУ вимагає від небанківських установ оприлюднення структури власності та зв’язків між акціонерами

Всі небанківські фінансові установи (за винятком кредитних спілок) на кшталт ломбардів, страхових, лізингових чи факторингових компаній, операторів поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, повинні подати до Національного банку інформацію про структуру власності.

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Про це регулятор повідомляє на своєму офіційному сайті.

До 17 червня небанківські фінансові установи повинні розкрити структури власності і опублікувати на своїх сайтах. НБУ затвердив вимоги до надавачів фінансових послуг і передбачив чіткі критерії їхньої прозорості:

Небанківські фінустанови мають відображати інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників. Також вони повинні розкривати характер взаємозв’язків між ними.

Всі власники істотної участі мають погодити таке володіння з регулятором. Йдеться як про набуття істотної участі, так і її збільшення.

У структурі власності не має бути осіб, яким заборонено володіти корпоративними правами та/або здійснювати значний або вирішальний вплив на діяльність установи.

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Нацбанк також зверне окрему увагу на ознаки непрозорої структури власності.

Відсутність власників істотної участі

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Якщо пакет акцій роздроблено між номінальними акціонерами так, щоб кожен мав менше 10%. Такий спосіб використовують фінустанови, щоб уникнути погодження регулятора.

Циклічна структура власності

Якщо фінустанова де-факто володіє сама собою. Тобто, коли надавач фінпослуг є власником істотної участі в юрособі, яка є одночасно власником істотної участі в надавачі.

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Участь в офшорах

Якщо українські бенефіціари ховаються від розкриття, користуючись іноземними (офшорними) компаніями, іноземними номінальними утримувачами акцій або трастами.

Непогодження з регулятором набуття істотної участі

Якщо у структурі власності є особи, які прямо або опосередковано володіють понад 10% капіталу установи, але не погодили таке набуття з регулятором, такі структури також вважатимуться непрозорими.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що українці в карантин стали активніше страхуватися і менше ходити до ломбардів.

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Також писалося, що з липня-2020 НБУ виступає регулятором небанківських фінансових установ, тому на ломбарди можна скаржитися в Нацбанк.

А тим часом нагадаємо, як знайти і повернути з ломбарду вкрадене:

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