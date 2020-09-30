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Украинцы в карантин променяли ломбарды на страхование жизни

30 сентября, 09:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Жесткие ограничения из-за коронавируса вызвали проблемы у кредитных союзов и финансовых компаний

Коронакризис в Украине серьезно ударил по небанковским учреждениям. Сильнее всего пострадали фирмы, которые занимаются кредитованием населения, в частности, ломбарды (-20%). Меньше всего проблем карантин принес страховщикам. А страхование жизни на фоне пандемии даже стало популярнее (+10%).

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Об этом свидетельствуют данные отчетов Национального банка Украины (НБУ) о работе небанковского рынка в первом полугодии 2020 года.

Читайте также: Информацию о небанковских финучреждениях теперь можно найти на сайте Нацбанка

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→ Финансовые компании, ломбарды и лизингодатели в последние годы показывали рост на 50% и больше, но в разгар коронакризиса потеряли 20% объема выданных займов.

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→ Кредитные союзы уменьшили объем выданных кредитов на 9%. Главной причиной в НБУ считают неготовность таких компаний предоставлять услуги дистанционно – во время жесткого карантина они просто не могли принимать клиентов. Кроме того, снизилась активность пенсионеров – одних из основных клиентов кредитных союзов. Впрочем, это не помешало привлечь на 12% больше депозитов, чем в аналогичный период прошлого года.

→ Страховые компании пострадали меньше всех. Они показали рост страховых премий на 4,4%, до 21 млрд гривен. А рынок страхования жизни и вовсе получил 10%-ный рост премий.

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о "сплите". С этого момента регулировать деятельность небанковских финансовых компаний и контролировать их работу начал НБУ. К небанковским финансовым компаниям относятся ломбарды, кредитные союзы, страховые и коллекторские компании, а также многие другие, которые имеют дело с деньгами населения.

Подробнее о том, что предусматривает новый закон, читайте на сайте "Сегодня" – "Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцев".

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НБУ страхование кредитный союз страховщики страховые компании ломбарды сплит

Источник: Сегодня

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