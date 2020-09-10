Гривня у психологической черты: как отреагирует рынок на падение до 28 за доллар

В июле американская валюта стремительно дорожала. Обесценивание гривни продолжилось и в сентябре. За две недели первого осеннего месяца она опустилась до 27,73 за доллар, и никаких намеков на то, что в ближайшее время девальвация прекратится, пока не видно.

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Как отреагирует рынок на падение гривни до 28 за доллар и ниже – разбирались опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

Экономисты предупреждают, что после того, как доллар преодолеет отметку в 28 грн, на рынке возможен ажиотаж, который также сыграет на ослабление гривни.

"До максимумов текущего года гривне осталось всего 15 копеек. Но, учитывая отсутствие новостей на рынке, пройти эту отметку будет сложно. В то же время, если мы сможем пройти этот уровень и вырасти выше 28 грн, на рынке возможен небольшой ажиотаж, что может вывести котировки до 28,5 грн", – объясняет аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Ближе к концу года в копилку факторов, играющих на ослабление гривни, может добавиться еще один, впрочем, традиционный: большие предновогодние выплаты.

"Традиционно высокие фискальные выплаты в конце года – еще один немаловажный фактор усиления девальвационного давления. В этом году выплаты, вероятно, побьют все рекорды, учитывая годовой план дефицита бюджета почти в 300 млрд грн и пока что слабую его реализацию", – прогнозирует глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

В то же время неконтролируемой девальвации в правительстве не ожидают. Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на следующий год в проект бюджета закладывается курс доллара даже ниже, чем в этом году, – на уровне 29 грн.

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Что касается евро, эксперты также считают, что украинцам стоит готовиться к рекордным значениям курса европейской валюты. Он начал повышаться еще в июле: евро отвоевал за два месяца 3 грн, или более 10% (29,87 грн на 1 июля – 32,9 грн на 1 сентября). Последний раз курс евро выше отметки в 32 грн фиксировался в январе 2019 года. Однако не исключено, что евро приблизится к своему абсолютному рекорду с момента введения плавающего курса в Украине – 34,7 грн, говорят эксперты.

"Евро вполне по силам преодолеть отметку в 34 гривни – уровень, который в последний раз мы видели в начале 2018 года. А если события на рынках начнут выходить из-под контроля, стоит быть готовым к дальнейшему росту евро по отношению к гривне", – предупреждает руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

В то же время Максим Пархоменко считает, что евро сохраняет потенциал снижения до 33 гривен.

Напомним, эксперты дали прогноз, что в ближайшие несколько недель курс доллара начнет бить рекорды.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "До максимума не хватает 15 копеек: каким будет курс доллара этой осенью".

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