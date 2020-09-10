До максимума не хватает 15 копеек: каким будет курс доллара этой осенью

В этом году доллар ведет себя нетипично. В июле, который в предыдущие годы часто был месяцем самой крепкой гривни, американская валюта стремительно дорожала в украинских обменниках, а гривня ослаблялась. Зато в августе, когда обычно начинается традиционная осенняя девальвация нашей валюты, доллар стал дешеветь. Если в начале августа курс от НБУ составлял 27,69 грн за доллар, то к концу лета он опустился на 21 копейку – до 27,48 грн/долл. При этом до 20 августа курс доллара стабильно снижался, опустившись в итоге до 27,23 грн (на 46 коп. с начала месяца). А уж затем пошел в рост, в несколько скачков отвоевав у гривни 25 копеек.

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Обесценивание гривни продолжилось и в сентябре. За две недели первого осеннего месяца она уступила доллару еще 17 копеек (27,56 грн – 27,73 грн), и никаких намеков на то, что в ближайшее время девальвация прекратится, пока не видно.

Насколько сильной будет девальвация гривни в ближайшее время? Какие значения курса валют мы увидим в ближайшие месяц-полтора и почему? С этими вопросами сайт "Сегодня" обратился к финансовым экспертам.

Сколько продержится нынешний курс

Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний обращает внимание на то, что летние колебания курса в Украине происходили на фоне ослабления позиций доллара к другим мировым валютам. Однако в последнее время тенденция изменилась.

"Украинская гривня в августе отбивала попытки доллара прорваться выше 28 грн, не пуская его в область максимумов года. Однако стоит обратить внимание, что доллар в эти месяцы слабел к большинству валют развитых стран. Это серьезный повод насторожиться, ведь развивающиеся валюты зачастую первыми чувствуют на себе изменение настроений инвесторов на глобальных рынках. Кроме того, сезонность сейчас не на стороне гривни, а доллар прекратил отступать также к евро и британскому фунту и все больше поднимает голову после длительного снижения. Эти факторы чреваты усилением давления на украинскую гривню", – говорит Владимир Позний.

Эксперт считает, что уже через пару недель доллар вновь может преодолеть психологическую отметку в 28 грн и начать бить рекорды года.

"Не будет удивительно, если уже в сентябре USD/UAH перешагнет максимумы конца марта, преодолев отметку 28,2 грн, а к концу октября приблизится к отметке 29 грн. Стоит помнить, что это год выборов в США, и в борьбе за президентское кресло обе партии часто ужесточают внешнеполитическую риторику, что негативно для рынков", – говорит Владимир Позний.

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Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук также прогнозирует дальнейшую девальвацию гривни в первые осенние месяцы.

"Осенью мы ожидаем незначительную девальвацию и уход курса в диапазон 29-30 грн/долл. к концу года. В первую очередь это связано с прогнозируемыми закупками импортной продукции с началом нового бизнес-сезона и восстановлением запасов в условиях нормализации логистики поставок. Рост доходов населения и объемов розничной торговли дает все основания ожидать всплеска потребительского импорта в ближайшее время", – объясняет Сергей Николайчук.

Кроме того, на ослабление гривни, по его словам, будет играть и целый ряд других факторов. В частности, мировые цены на продукцию украинского экспорта и ситуация с инвестированием.

"Предполагаемое снижение цен на железную руду и слабый спрос на европейском рынке металлопродукции с высокой вероятностью негативно отобразятся на экспортных поступлениях. Не видно предпосылок и для улучшения ситуации с потоками инвестиционного и долгового капитала. Скорее всего, нерезиденты продолжат сокращать свои портфели украинских госбумаг. Тем более медленный прогресс в прохождении первого пересмотра программы с МВФ и получения следующего транша не будут способствовать улучшению настроений иностранных инвесторов. Как и запрет на въезд иностранцев в Украину", – перечисляет Сергей Николайчук.

Как отреагирует рынок

Эксперты также предупреждают, что после того, как доллар преодолеет отметку в 28 грн, на рынке возможен ажиотаж, который также сыграет на ослабление гривни.

"До максимумов текущего года гривне осталось всего 15 копеек. Но, учитывая отсутствие новостей на рынке, пройти эту отметку будет сложно. В то же время, если мы сможем пройти этот уровень и вырасти выше 28 грн, на рынке возможен небольшой ажиотаж, что может вывести котировки до 28,5 грн", – объясняет аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Ближе к концу года в копилку факторов, играющих на ослабление гривни, может добавиться еще один, впрочем, традиционный: большие предновогодние выплаты.

"Традиционно высокие фискальные выплаты в конце года – еще один немаловажный фактор усиления девальвационного давления. В этом году выплаты, вероятно, побьют все рекорды, учитывая годовой план дефицита бюджета почти в 300 млрд грн и пока что слабую его реализацию", – прогнозирует Сергей Николайчук.

В то же время неконтролируемой девальвации в правительстве не ожидают. Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на следующий год в проект бюджета закладывается курс доллара даже ниже, чем в этом году, – на уровне 29 грн.

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Что касается евро, эксперты также считают, что украинцам стоит готовиться к рекордным значениям курса европейской валюты. Он начал повышаться еще в июле: евро отвоевал за два месяца 3 грн, или более 10% (29,87 грн на 1 июля – 32,9 грн на 1 сентября). Последний раз курс евро выше отметки в 32 грн фиксировался в январе 2019 года. Однако не исключено, что евро приблизится к своему абсолютному рекорду с момента введения плавающего курса в Украине – 34,7 грн, говорят эксперты.

"Евро вполне по силам преодолеть отметку в 34 гривни – уровень, который в последний раз мы видели в начале 2018 года. А если события на рынках начнут выходить из-под контроля, стоит быть готовым к дальнейшему росту евро по отношению к гривне", – предупреждает Владимир Позний.

В то же время Максим Пархоменко считает, что евро сохраняет потенциал снижения до 33 гривен.

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