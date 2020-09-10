Курс доллара устремился к рекордам за год: прогноз экспертов

Курс доллара в Украине продолжает уверенно повышаться и уже в сентябре может преодолеть психологическую отметку в 28 грн. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний. Он считает, что через пару недель доллар, возможно, начнет бить рекорды года.

"Не будет удивительно, если уже в сентябре пара гривня/доллар перешагнет максимумы конца марта, преодолев отметку 28,2 грн, а к концу октября приблизится к отметке 29 грн. Стоит помнить, что это год выборов в США, и в борьбе за президентское кресло обе партии часто ужесточают внешнеполитическую риторику, что негативно для рынков", – объяснил Позний.

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Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук также прогнозирует девальвацию гривни в первые осенние месяцы.

"Осенью мы ожидаем незначительную девальвацию и уход курса в диапазон 29-30 грн/долл. к концу года. В первую очередь это связано с прогнозируемыми закупками импортной продукции с началом нового бизнес-сезона и восстановлением запасов в условиях нормализации логистики поставок", – говорит Николайчук.

Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте на сайте "Сегодня" в материале "До максимума не хватает 15 копеек: каким будет курс доллара этой осенью".

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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