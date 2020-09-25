Гривня опустилась на новое курсовое "дно" с начала года

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валют на 28 сентября

На понедельник, 28 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

25.09 28.09 Изменение 1 доллар США 28,25 грн 28,27 грн + 0,02 1 евро 33,89 грн 32,88 грн - 0,01

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По сравнению со значениями 25 сентября курс доллара повысился еще на две копейки после роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 21 по 28 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 10 копеек.

Доллар снова обновил максимальную стоимость в текущем году. В целом курс остается на уровне рекордов с января 2019 года.

Курс евро тем временем замедлил снижение, опустившись на копейку – до 32,88 гривни.

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Напомним, ранее в Национальном банке объяснили, что делают с курсом доллара и какой будет валютная политика регулятора.

Тем временем эксперты предупреждают, что вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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