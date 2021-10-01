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Гривня не сдается. Какой курс доллара ждет украинцев в ближайшее время

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
1 октября, 16:30
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 4 октября
Доллар практически не изменился в цене
Доллар практически не изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 4 октября:

1.104.10Изменение
1 доллар США26,62 грн26,61 грн-0,01
1 евро30,82 грн30,87 грн+0,05

По сравнению с 1 октября курс доллара вырос всего на 1 копейку, а вот евро подорожал на 5 копеек.

Что будет с курсом в ближайшее время

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Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, в ближайшее время следует ожидать сохранения волатильности на валютном рынке в диапазоне 27,5-27,7 гривен за доллар США.

"Китай уходит на каникулы, поэтому часть экспортеров с азиатских рынков будет неактивной. Нерезиденты и их настроения по ОВГЗ – это зона неопределенности, за ними будут следить. С другой стороны, третий квартал уже закрыт и поэтому покупатели банки и спекулянты могут играть на понижение курса гривны", - отметил Шевчишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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Также мы писали и о том, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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