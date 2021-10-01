Гривня не здається. Який курс долара чекає українців найближчим часом

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 4 жовтня:
|1.10
|4.10
|зміна
|1 долар США
|26,62 грн
|26,61 грн
|-0,01
|1 євро
|30,82 грн
|30,87 грн
|+0,05
У порівнянні з 1 жовтня курс долара виріс всього на 1 копійку, а от євро подорожчав на 5 копійок.
Що буде з курсом найближчим часом
Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, найближчим часом слід очікувати збереження волатильності на валютному ринку в діапазоні 27,5-27,7 гривень за долар США.
"Китай йде на канікули, тому частина експортерів з азіатських ринків буде неактивною. Нерезиденти і їх настрою по ОВДП – це зона невизначеності, за ними стежитимуть. З іншого боку, третій квартал уже закритий і тому покупці банки і спекулянти можуть грати на пониження курсу гривні", – зазначив Шевчишин.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.
Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу бігмака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.