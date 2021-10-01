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Гривня не здається. Який курс долара чекає українців найближчим часом

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
1 жовтня, 16:30
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара на 4 жовтня
Долар практично не змінився в ціні
Долар практично не змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 4 жовтня:

1.104.10зміна
1 долар США26,62 грн 26,61 грн -0,01
1 євро 30,82 грн 30,87 грн +0,05

У порівнянні з 1 жовтня курс долара виріс всього на 1 копійку, а от євро подорожчав на 5 копійок.

Що буде з курсом найближчим часом

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Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, найближчим часом слід очікувати збереження волатильності на валютному ринку в діапазоні 27,5-27,7 гривень за долар США.

"Китай йде на канікули, тому частина експортерів з азіатських ринків буде неактивною. Нерезиденти і їх настрою по ОВДП – це зона невизначеності, за ними стежитимуть. З іншого боку, третій квартал уже закритий і тому покупці банки і спекулянти можуть грати на пониження курсу гривні", – зазначив Шевчишин.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу бігмака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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