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Гривня держит курс: почему доллар упал на межбанке

17 декабря, 13:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Американская валюта еще немного подешевеет, считает аналитик

Курс доллара на украинском межбанке к окончанию недели установится в диапазоне 27,75-27,90 гривни. А вот евро, вероятно, вырастет до отметки 34,05. Укрепление украинской валюты к доллару связано с такими факторами:

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Такие данные сайту "Сегодня" предоставил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

К 13:00 сегодня, 17 декабря, доллар на межбанке торгуется на уровне 27,85-27,87 гривни. То есть чуть выше уровня закрытия вчерашних торгов, свидетельствуют данные портала MinFin.

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НБУ, вероятно, продолжит покупать валюту для пополнения международных резервов. С начала недели Нацбанк уже выкупил около 200 млн долларов. И если бы он этого не сделал, гривня укрепилась бы еще больше, объясняет Гойлов.

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Напомним, ранее МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2020 год – 27,20 грн;
  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

А о том, как менялся курс доллара в Украине перед Новым годом в течение последних 5 лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня межбанк курс гривни курс доллара валютный рынок

Источник: Сегодня

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